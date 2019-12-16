Ян Вертонген: При Моуринью «Тоттенхэм» должен быть в топ-4 Лондонский клуб продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий год.

Защитник «Тотенхэма» Ян Вертонген прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» в очередном матче АПЛ.

«Когда Моуринью возглавил команду, сразу стало понятно, что мы должны быть в топ-4. Клуб находился в 11 очках от цели, когда он пришел, а теперь осталось всего три.

Что касается поединка с «Вулверхэмптоном», это была очень сложная встреча. Нам противостоял действительно сильный соперник, поэтому мы очень довольны победой», - цитирует защитника Goal.com.

Напомним, в 17-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» на выезде обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1. Эта победа позволила лондонцам набрать 26 очков и подняться на пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре подопечные Моуринью на своем поле примут «Челси». Встреча состоится 22 декабря.

Под руководством португальского наставника лондонцы во всех турнирах провели семь матчей, в которых одержали пять побед и потерпели два поражения.