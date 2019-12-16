Флоренци может перейти в «Фиорентину»

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци может сменить клуб уже этой зимой. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что в трансфере заинтересована «Фиорентина», готовая арендовать 28-летнего игрока с правом последующего выкупа. При этом у него есть предложения из Китая и Франции, но сам Флоренци желает остаться в Италии, чтобы получать регулярную игровую практику и иметь хорошие шансы в в составе национальной сборной на Евро-2020.
Отметим, что итальянец является воспитанником «Ромы» – в общей сложности он принял участие в 275 матчах команды, забив 28 мячей и отдав 32 результативные передачи.
В этом сезоне он сыграл в 13 матчах и отметился одним ассистом.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
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