Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико», «Манчестер Сити» – с «Реалом»

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
1/8 финала
Пары
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция)
«Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания)
«Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)
«Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия)
«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия)
«Тоттенхэм» (Англия) – «РБ Лейпциг» (Германия)
«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания)
Отметим, что в 1/8 финала не могли сыграть команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе на групповом этапе.
Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля, ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.
Финал Лиги чемпионов запланирован на 30 мая в Стамбуле.