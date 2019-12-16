Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико», «Манчестер Сити» – с «Реалом» В Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1/8 финала

Пары

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция)

«Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания)

«Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)

«Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия)

«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия)

«Тоттенхэм» (Англия) – «РБ Лейпциг» (Германия)

«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания)

Отметим, что в 1/8 финала не могли сыграть команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе на групповом этапе.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля, ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 30 мая в Стамбуле.