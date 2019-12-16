Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико», «Манчестер Сити» – с «Реалом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
16 декабря 2019 14:23ФутболЛипкин Антон

Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико», «Манчестер Сити» – с «Реалом»

В Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов
1/8 финала
Пары

«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «Пари Сен-Жермен» (Франция)
«Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания)
«Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)
«Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия)
«Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия)
«Тоттенхэм» (Англия) – «РБ Лейпциг» (Германия)
«Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания)

Отметим, что в 1/8 финала не могли сыграть команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе на групповом этапе.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля, ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 30 мая в Стамбуле.

Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Павлюченкова – лучшая из россиянок в обновленном рейтинге WTA Возняцки в своем прощального матче сыграет против Серены Уильямс Шарапова не выступит на Олимпийских играх
«Краснодар» завершил борьбу в Лиге Европы за 10 минут. Нас унизил даже «Хетафе» До 76-й сминуты «быки» достойно сражались в Испании, но, пропустив первый мяч после розыгрыша углового, бросили играть и нарвались на разгром. 12.12.2019 23:00 Футбол Зибрак Артем
Ничушкин забил и победил, Радулов отдал и проиграл Очередной день НХЛ подарил болельщикам всего два матча. 14.12.2019 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Жерар Пике об обновленном формате Кубке Дэвиса: Нам нужно поработать над графиком Жерар Пике: Если бы Аргентина дошла до финала Кубка Дэвиса, Месси приехал бы на матч Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP
«Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка» Даже провалив групповую стадию, российские участники Лиги чемпионов пополнили бюджет внушительными суммами призовых. Тем обиднее досрочно сходить с дистанции: весна сулила питерцам и москвичам баснословные барыши. 13.12.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей
И мажем, и буксуем… Россия – в шаге от пьедестала Несмотря на проблемы на первых этапах, сборная России стала четвертой в мужской эстафете. 07.12.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
«Красная машина» проиграла запасному вратарю ЦСКА. Как шведы обыграли сборную России Фору в три шайбы отыграть не удалось. Хотя за погоню сборную России можно похвалить. 12.12.2019 22:45 Хоккей Домрачев Владислав
Опять даем всем фору в минуту с лишним. В женской эстафете Россия – только пятая Завершен стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. В его последней гонке четверка российских биатлонисток финишировала на пятом месте. 08.12.2019 19:15 Биатлон Тигай Лев
Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав
Новости
14:36 Формула-1 Себастьян Феттель – о возвращении в «Ред Булл»: Не стал бы заходить так далеко
14:36 Футбол «Реал» хочет приобрести полузащитника «Валенсии»
14:23 Футбол Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» сыграет с «Атлетико», «Манчестер Сити» – с «Реалом»
14:20 Футбол Флоренци может перейти в «Фиорентину»
14:17 Хоккей Владимир Крикунов: «Динамо» играет в хоккей по-настоящему, а не мучается на льду
14:11 Санный спорт Репилов и Демченко не будут тренироваться в Сочи в декабре
14:03 Хоккей Мэтт Нисканен: Мы играли энергично, но «Виннипег» – качественнее и эффективнее
13:56 Хоккей Джефф Блэшилл: «Лос-Анджелес» лучше сражался, работал и играл
13:54 Футбол «Рубин» объявил о расторжении контракта с Шароновым
13:47 Хоккей Владислав Третьяк: Хочется побеждать, но важно проверить молодых и тех, кто давно не играл в сборной
13:42 Формула-1 Кими Райкконен: В «Альфа Ромео» у меня стало больше свободного времени
13:31 Хоккей Вадим Шипачев: Недоволен вторым местом на «Кубке Первого канала»
13:27 Футбол «Наполи» готов вернуть Торрейру в Италию
13:22 Хоккей Анже Копитар – о том, что обошел Гретцки: Порадуюсь, потому что его другие рекорды я не побью
13:14 Футбол Ян Вертонген: При Моуринью «Тоттенхэм» должен быть в топ-4
13:14 Хоккей Эрик Стаал – о 1000-м очке: Не смог бы добраться до этого числа без помощи очень многих людей
13:03 Футбол В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
12:54 Хоккей Александр Кожевников: На Кубке Первого канала сборная России выступила удачно
12:53 Формула-1 Макс Ферстаппен: Леклер никак не повлияет на то, стану я пилотом «Феррари» или нет
12:37 Хоккей Стаал набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ
Россияне стали проедать треть своих заработков
Топ-3 Тюмени: Модель «учительница», приговор топ-менеджеру, хлопок газа
С января по ноябрь 2019 года в Хабаровске произошло 58 ДТП с пассажирскими автобусами
Делать ли 31 декабря выходным днём? Администрация Приморья проводит опрос
Глава Северного района попросил материальную помощь к новогодним праздникам
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика