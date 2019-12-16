«Реал» хочет приобрести полузащитника «Валенсии» - Советский спорт
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16 декабря 2019 14:36ФутболКорегин Владислав

«Реал» хочет приобрести полузащитника «Валенсии»

В нынешнем сезоне Ферран Торрес забил четыре гола и отдал три ассиста.

Мадридский «Реал» заинтересован в трансфере игрока «Валенсии» Феррана Торреса. Об этом сообщает AS.

Согласно источнику, мадридский клуб еще в 2017 году хотел оформить этот трансфер, но «Валенсия» предпочла сохранить своего воспитанника и предоставила ему шанс проявить себя в основном составе.

Отметим, что контракт с Торресом рассчитан до июня 2021 года. В настоящее время ведутся переговоры о продлении соглашения.

В этом сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 20 матчах, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи.

Всего на его счету 73 игры в составе «Валенсии», в которых он отметился семью голами и семью ассистами.

Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.

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