«Реал» хочет приобрести полузащитника «Валенсии»

Мадридский «Реал» заинтересован в трансфере игрока «Валенсии» Феррана Торреса. Об этом сообщает AS.
Согласно источнику, мадридский клуб еще в 2017 году хотел оформить этот трансфер, но «Валенсия» предпочла сохранить своего воспитанника и предоставила ему шанс проявить себя в основном составе.
Отметим, что контракт с Торресом рассчитан до июня 2021 года. В настоящее время ведутся переговоры о продлении соглашения.
В этом сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 20 матчах, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи.
Всего на его счету 73 игры в составе «Валенсии», в которых он отметился семью голами и семью ассистами.
Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 20 миллионов евро.
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