Дмитрий Черышев: «Аталанта» – трудный соперник для «Валенсии» Сегодня прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев поделился мнением по поводу итогов жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов для Валенсии, в котором играет его сын Денис. «Летучие мыши» сыграют против «Аталанты».

– Могу сказать, что такого соперника можно и нужно обыгрывать. Поэтому я думаю, что игра будет интересной. Но я все равно расцениваю шансы 50 на 50. «Аталанта» сейчас очень хорошо выступает в чемпионате Италии, а «Валенсия» семь лет не выходила из группы, это явная эмоциональная мотивация для футболистов. Оба клуба сейчас находятся в неплохой для себя форме, будет очень интересно, – цитирует Черышева-старшего портал Sport24.ru.

Также он рассказал о вероятном соперничестве между его сыном и украинским полузащитником Русланом Малиновским: «Самая главная вещь в таком раскладе, что не стоит уходить в политику. Играет «Аталанта» против «Валенсии», здесь не может быть такого отношения, что украинец будет против русского. Это два футболиста из постсоветского пространства. Не надо именно в этот момент затрагивать эту тему, это неправильно».

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля, ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.