Томас Мюллер: Игроки «Челси» способны доставить неприятности «Баварии» - Советский спорт
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16 декабря 2019 15:23ФутболКорегин Владислав

Томас Мюллер: Игроки «Челси» способны доставить неприятности «Баварии»

Мюнхенский клуб сыграет против лондонцев в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов для своей команды – соперником немецкого клуба стал «Челси».

– Я доволен исходом жеребьевки, хотя у «Челси» есть игроки, способные доставить нам неприятности. У них впереди есть классные футболисты, такие как Хадсон-Одои или Пулишич. Однако на данный момент у них не очень хорошо идут дела в АПЛ. Да и футбол это не об отдельных игроках, а о командном выступлении. Сейчас мы хорошо себя чувствуем, но матчи 1/8 финала еще далеко впереди. Будет видно, – цитирует Мюллера Bayern& Germany.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля, ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.

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