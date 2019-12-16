Лига Европы. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брюгге», «Шахтер» – с «Бенфикой»

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Лига Европы
1/16 финала
Пары
«Вулверхэмптон» (Англия) – «Эспаньол» (Испания)
«Спортинг» (Португалия) – «Истанбул» (Турция)
«Хетафе» (Испания) – «Аякс» (Голландия)
«Байер» (Германия) – «Порту» (Португалия)
«Копенгаген» (Дания) – «Селтик» (Шотландия)
АПОЭЛ (Кипр) – «Базель» (Швейцария)
«Клуж» (Румыния) – «Севилья» (Испания)
«Олимпиакос» (Греция) – «Арсенал» (Англия)
АЗ (Голландия) – ЛАСК (Австрия)
«Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Лудогорец» (Болгария) – «Интер» (Италия)
«Айнтрахт» (Германия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
«Шахтер» (Украина) – «Бенфика» (Португалия)
«Вольфсбург» (Германия) – «Мальме» (Швеция)
«Рома» (Италия) – «Гент» (Бельгия)
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Брага» (Португалия)
Отметим, что в 1/16 финала не могли сыграть команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе на групповом этапе.
Матчи 1/16 финала пройдут 20 и 27 февраля.
Финал Лиги Европы запланирован на 27 мая в Гданьске.
Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай Дмитрий Смоляков: Дагестанцы – единственная надежда России Огненное интервью бывшего бойца UFC. 16.12.2019 10:55 ММА Усачев Владислав Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай «Сделаем наш турнир еще привлекательнее». Руководители ФХР обещают Накануне Кубка Первого канала сборная России провела открытую тренировку, на которой побывал корреспондент «Советского спорта». 11.12.2019 19:15 Хоккей Домрачев Владислав Ругань вокруг Загитовой не удивляет. Но за что ее жалеть? Продолжают кипеть страсти вокруг главного события минувшей недели – заявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру. 16.12.2019 14:58 Фигурное катание Тигай Лев Вячеслав Дацик: С Сашей Емельяненко можно подраться во дворе, но… Известный российский боец Вячеслав Дацик рассказал о предстоящем поединке с Жеромом ле Банне, назвал противостояние с Александром Емельяненко личным делом и унизил Энтони Джошуа, который взял реванш у Энди Руиса. 14.12.2019 17:30 ММА Усачев Владислав Был бронзовый день – стал серебряный. Логинов – второй в гонке преследования На втором этапе Кубка мира в Австрии у России – четвертая медаль на четырех дистанциях. Серебро в мужской гонке преследования добыл Александр Логинов. 14.12.2019 18:30 Биатлон Тигай Лев Теперь болеем за Ржигу и побеждаем финнов. Наши выиграли у чехов только по буллитам Качели во втором матче турнира озадачили. Россияне упустили перевес в два гола, но все-таки вытащили игру в серии буллитов. 14.12.2019 18:15 Хоккей Домрачев Владислав «Краснодар» задержали, Гончаренко наказали Черту под бесславным выступлением российских клубов в групповых турнирах еврокубков сегодня подведут «Краснодар» и ЦСКА. 12.12.2019 06:00 Футбол Безъязычный Алексей