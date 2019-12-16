Лига Европы. 1/16 финала. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брюгге», «Шахтер» – с «Бенфикой» В Ньоне завершилась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы

1/16 финала

Пары

«Вулверхэмптон» (Англия) – «Эспаньол» (Испания)

«Спортинг» (Португалия) – «Истанбул» (Турция)

«Хетафе» (Испания) – «Аякс» (Голландия)

«Байер» (Германия) – «Порту» (Португалия)

«Копенгаген» (Дания) – «Селтик» (Шотландия)

АПОЭЛ (Кипр) – «Базель» (Швейцария)

«Клуж» (Румыния) – «Севилья» (Испания)

«Олимпиакос» (Греция) – «Арсенал» (Англия)

АЗ (Голландия) – ЛАСК (Австрия)

«Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Лудогорец» (Болгария) – «Интер» (Италия)

«Айнтрахт» (Германия) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

«Шахтер» (Украина) – «Бенфика» (Португалия)

«Вольфсбург» (Германия) – «Мальме» (Швеция)

«Рома» (Италия) – «Гент» (Бельгия)

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Брага» (Португалия)

Отметим, что в 1/16 финала не могли сыграть команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе на групповом этапе.

Матчи 1/16 финала пройдут 20 и 27 февраля.

Финал Лиги Европы запланирован на 27 мая в Гданьске.