Мануэль Нойер – о матчах с «Челси»: Вспоминается финал 2012 года в Мюнхене

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой его команде достался «Челси».
«Мы смотрели жеребьевку всей командой, – приводит слова 33-летнего немца официальный сайт УЕФА. – Очень ждем матча в Лондоне. Мы пережили в этом городе несколько отличных моментов. Конечно, вспоминается и финал 2012 года в Мюнхене».
Напомним, в финале Лиги чемпионов 2012 года в Мюнхене «Челси» победил «Баварию» (1:1, по пенальти – 4:3).
Первый матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, ответный – на «Альянц Арене» в Мюнхене. Точные даты проведения игр станут известны позднее.
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