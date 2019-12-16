Мануэль Нойер – о матчах с «Челси»: Вспоминается финал 2012 года в Мюнхене «Бавария» и «Челси» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой его команде достался «Челси».

«Мы смотрели жеребьевку всей командой, – приводит слова 33-летнего немца официальный сайт УЕФА. – Очень ждем матча в Лондоне. Мы пережили в этом городе несколько отличных моментов. Конечно, вспоминается и финал 2012 года в Мюнхене».

Напомним, в финале Лиги чемпионов 2012 года в Мюнхене «Челси» победил «Баварию» (1:1, по пенальти – 4:3).

Первый матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, ответный – на «Альянц Арене» в Мюнхене. Точные даты проведения игр станут известны позднее.