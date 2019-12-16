Юлиан Нагельманн: В «Тоттенхэме» играют звезды мирового уровня «Тоттенхэм» и «РБ Лейпциг» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой его команда сыграет с «Тоттенхэмом».

«Это европейский гранд из фантастического города, – приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА. – В «Тоттенхэме» играют звезды мирового уровня, которые многое повидали на своем веку. Конечно, будет нелегко».

Напомним, «РБ Лейпциг» занял первое место в группе G, в которой также выступал «Зенит», «Тоттенхэм» стал вторым в группе B, пропустив вперед «Баварию».

Первый матч пройдет на «Ред Булл Арене» в Лейпциге, ответный – на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне. Точные даты проведения игр станут известны позднее.