Стал известен календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов В понедельник в Ньоне состоялась жеребьевка.

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УЕФА опубликовал календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первые матчи:

18 февраля: «Боруссия» (Дортмунд, Германия) – «ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания) – «Ливерпуль» (Англия)

19 февраля: «Аталанта» (Италия) – «Валенсия» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия) – «РБ Лейпциг» (Германия)

25 февраля: «Челси» (Англия) – «Бавария» (Германия), «Наполи» (Италия) – «Барселона» (Испания)

26 февраля: «Реал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия), «Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия)

Ответные матчи:

10 марта: «Валенсия» – «Аталанта», «РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм»

11 марта: «ПСЖ» – «Боруссия», «Ливерпуль» – «Атлетико»

17 марта: «Манчестер Сити» – «Реал», «Ювентус» – «Лион»

18 марта: «Бавария» – «Челси», «Барселона» – «Наполи»

Отметим, что в 1/8 финала не могли сыграть команды из одной страны, а также выступавшие в одной группе на групповом этапе.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 30 мая в Стамбуле.