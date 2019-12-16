Директор «Барселоны»: «Наполи» поменял тренера, посмотрим, с какой командой мы встретимся «Наполи» достался в соперники «Барселоне» по 1/8 финала Лиги чемпионов.

Директор «Барселоны» Гильермо Амор подвел итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником его команды стал «Наполи».

«Нельзя ходить и рассуждать, с кем бы ты хотел сыграть, а с кем, наоборот, не хотел, – приводит слова испанца официальный сайт УЕФА. – Это было бы неуважением. У каждого свое мнение по поводу жребия, это дело вкуса.

Мы отнесемся к «Наполи» с должным уважением. Они только что поменяли тренера, так что посмотрим, с каким «Наполи» мы встретимся».

Напомним, на прошлой неделе «Наполи» отправил в отставку Карло Анчелотти, после чего команду возглавил Дженнаро Гаттузо.

Ранее «Барселона» и «Наполи» никогда не играли друг с другом в официальных матчах.

Первый матч пройдет 25 февраля на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе, ответный – 18 марта на «Камп Ноу» в Барселоне.