Президент «Тамбова»: Все делаем, чтобы весной играть дома В первой части сезона новичок РПЛ принимал соперников в Саранске.

Президент «Тамбова» Арсен Габуев заявил, что в клубе рассчитывают проводить домашние матчи в весенней части сезона на стадионе «Спартак» в Тамбове.

В первой половине сезона из-за реконструкции домашнего стадиона новичок премьер-лиги принимал соперников на «Мордовия Арене» в Саранске.

«Мы все для этого делаем, – приводит ТАСС слова Габуева. – Надеемся, что весной все будет в норме. Все будет зависеть от результатов конкурсов, потому что есть несколько этапов – от даты проведения торгов до реализации самих мероприятий».

После 19 туров «Тамбов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

Отметим, что до реконструкции стадион «Спартак» вмещал пять тысяч зрителей, что не соответствует требованиям РПЛ.