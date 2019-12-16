«Арсенал» – «Манчестер Сити». Видео голов - Советский спорт
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16 декабря 2019 17:20ФутболЛипкин Антон

«Арсенал» – «Манчестер Сити». Видео голов

«Горожане» одержали победу на стадионе «Эмирейтс».

«Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» (3:0) в матче 17-го тура премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Все голы в матче были забиты в первом тайме: дубль в ворота «канониров» оформил бельгиец Кевин Де Брюйне. Он же ассистировал полузащитнику Рахиму Стерлингу.

«Манчестер Сити» набрал 35 очков и до четырех очков сократил отставание от занимающего второе место «Лестера». У «Арсенала», который продолжает играть под руководством исполняющего обязанности главного тренера Фредрика Юнгберга, осталось 22 очка и девятое место в турнирной таблице.

Видеообзор лучших моментов матча

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