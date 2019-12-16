«Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм». Видео голов «Шпоры» вырвали победу на последней минуте.

«Тоттенхэм» одержал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1) в матче 17-го тура премьер-лиги на «Молинью Стэдиум» в Вулверхэмптоне.

Гости вышли вперед на восьмой минуте благодаря голу бразильца Лукаса Моуры. «Волки» отыгрались на 67-й минуте благодаря точному удару испанца Адама Траоре. И все же «Тоттенхэм» вырвал победу – на последней минуте игры три очка команде принес бельгиец Ян Вертонген.

Под руководством нового главного тренера Жозе Моуринью «Тоттенхэм» выиграл четыре матча премьер-лиги из пяти и с 26 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице. От зоны Лиги чемпионов команду отделяют три очка.

«Вулверхэмптон», проигравший в премьер-лиге впервые с 14 сентября, с 24 очками опустился на восьмое место.

Видеообзор лучших моментов матча