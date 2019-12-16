«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон». Видео голов

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 17-го тура премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд».
«Ириски» открыли счет на 36-й минуте после того, как швед Виктор Линделеф отправил мяч в свои ворота. Манкунианцы отыгрались благодаря вышедшему на замену 18-летнему форварду Мэйсону Гринвуду, который забил ответный гол на 77-й минуте.
«Манчестер Юнайтед» не смог продлить победную серию, которая насчитывала три матча. С 25 очками команда опустилась на шестое место в турнирной таблице. «Эвертон» набрал 18 очков и занимает 16-е место.
Видеообзор лучших моментов матча
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