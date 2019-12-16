Анчелотти может стать новым главным тренером «Эвертона» В назначении заинтересован лично акционер ливерпульского клуба.

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Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти может в ближайшее время возглавить «Эвертон». Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что акционер английского клуба Фархад Мошири хочет, чтобы его команда стала обладателем трофеев как на внутренней арене, так и в Европе. И если он сможет убедить итальянца в перспективах своего проекта, то это может помочь «ирискам» выйти на новый для себя уровень игры.

В таком случае временно исполняющий обязанности главного тренера Данкан Фергюсон останется в составе тренерского штаба первой команды.

Напомним, Анчелотти был уволен из «Наполи» на прошлой неделе после победы в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против «Генка» (4:0).

На данный момент, «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.