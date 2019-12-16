Юрген Клопп: Не думаю, что Симеоне бегает в комнате и радуется, что ему достался «Ливерпуль» - Советский спорт
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16 декабря 2019 19:19ФутболГичунцев Артур

Юрген Клопп: Не думаю, что Симеоне бегает в комнате и радуется, что ему достался «Ливерпуль»

Мерсисайдский клуб является действующим победителем турнира.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обсудил с клубной пресс-службой итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, «красным» предстоят матчи с мадридским «Атлетико».

«Интересный жребий. Честно говоря, я думал, что нам попадется один из мадридский клубов. Так и вышло.

Если говорить об игре, то перед нами сложная задача. Вообще, в 1/8 четыре или пять пар потенциальных финалистов турнира. Это хорошая жеребьевка. Нас ждут сложные матчи, но разве в плей-офф бывает легко?

Что касается Симеоне, то я не думаю, что он бегает в комнате и радуется, что ему достался «Ливерпуль», – сказал Клопп.

Добавим, что первый матч состоится 18 февраля, а ответный поединок – 11 марта.

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