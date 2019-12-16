Геннадий Орлов: У «Зенита» не тот подбор футболистов, чтобы выходить в плей-офф Лиги чемпионов Команда Сергея Семака не смогла преодолеть групповой этап, заняв последнее, четвертое место в квартете G.

Российский комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» необходимо обновить состав. По его словам, только при таких условиях можно добиться выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

«Сейчас у «Зенита» не тот подбор футболистов, чтобы выходить в плей-офф Лиги чемпионов. Не хватает классных исполнителей. Считаю, что некоторые игроки из команды Сергея Семака, например, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, вообще не прошли бы в основной состав во времена Лучано Спаллетти или Андре Виллаш-Боаша», – цитирует Орлова «Петербургский дневник».

Напомним, «Зенит» вел борьбу за плей-офф ЛЧ с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг». В итоге, немцы заняли первое место, французы – второе, а португальцы отправились в плей-офф Лиги Европы.