Леонардо – возможном участии Мбаппе на ОИ-2020: Ему нужен отдых В ближайшее время руководство парижского клуба обсудит ситуацию с Федерацией футбола Франции.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо поделился мнением относительно возможного участия нападающего французской команды Килиана Мбаппе на Олимпиаде 2020 года.

– Нам нужно хорошо управлять нашими игроками и не подвергать их рискам. Такой игрок, как Мбаппе, должен быть защищён, ему нужен отдых. Мы спокойно обсудим ситуацию с Федерацией футбола Франции, рассмотрев все аспекты. График очень насыщенный, в сезоне очень много матчей. Мы видим, что из-за высоких нагрузок случаются травмы, – рассказал Леонардо в интервью RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе недавно говорил о том, что хочет принять участие в Олимпийских играх в Японии в следующем году, которые пройдут с 24 июля по 9 августа.