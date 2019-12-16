Леонардо – возможном участии Мбаппе на ОИ-2020: Ему нужен отдых - Советский спорт
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16 декабря 2019 19:59ФутболКорегин Владислав

Леонардо – возможном участии Мбаппе на ОИ-2020: Ему нужен отдых

В ближайшее время руководство парижского клуба обсудит ситуацию с Федерацией футбола Франции.

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо поделился мнением относительно возможного участия нападающего французской команды Килиана Мбаппе на Олимпиаде 2020 года.

– Нам нужно хорошо управлять нашими игроками и не подвергать их рискам. Такой игрок, как Мбаппе, должен быть защищён, ему нужен отдых. Мы спокойно обсудим ситуацию с Федерацией футбола Франции, рассмотрев все аспекты. График очень насыщенный, в сезоне очень много матчей. Мы видим, что из-за высоких нагрузок случаются травмы, – рассказал Леонардо в интервью RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе недавно говорил о том, что хочет принять участие в Олимпийских играх в Японии в следующем году, которые пройдут с 24 июля по 9 августа.

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