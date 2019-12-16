Семин – болельщикам «Локомотива»: Есть много факторов, которые не сложились, но жизнь продолжается Ранее сообщалось, что специалист может покинуть команду.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оставил запись в соцсети, посвященную болельщикам столичного клуба.

«Дорогие болельщики, я искренне вами восхищаюсь, я всегда с вами. Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается», – написал специалист в своем Instagram.

По итогам первой половины сезона «Локомотив» занял 5-е место в таблице РПЛ, набрав 34 очка. Также команда вылетела из Лиги чемпионов и покинула борьбу за Кубок России.