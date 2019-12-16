Фабер назначен исполняющим обязанности главного тренера ПСВ

ПСВ на своем официальном сайте объявил о том, что Эрнест Фабер будет руководить командой до конца сезона. Его ассистентами будут Будевейн Зенден и Руд Хесп.
Фабер ранее возглавлял молодежную академию ПСВ.
Отметим, что сегодня клуб из Эйндховена объявил об отставке Марка ван Боммела. Под его руководством команда занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.
Недавно ПСВ вылетел из розыгрыша Лиги Европы, заняв третью строчку в группе D – в 1/16 финала отправились лиссабонский «Спортинг» и австрийский ЛАСК.
В 18-м туре команда сыграет против «Зволле».
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