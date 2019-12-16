Бывший главный тренер «Анжи» возглавил «Лудогорец»

56-летний чешский специалист Павел Врба стал главным тренером «Лудогорца». Об этом сообщает официальный сайт болгарского клуба.
Контракт будет действовать до лета 2022 года. Отмечается, что Врба будет работать вместе со своими соотечественниками – ассистентом Зденеком Бечкой и тренером вратарей Мартином Тихачеком.
В 2016 году он возглавлял махачкалинский «Анжи» – под его руководством команда 19 матчах одержала семь побед, пять раз сыграла вничью и потерпела семь поражений. 30 декабря того же года он покинул клуб. Также в своей карьере он тренировал пльзеньскую «Викторию» и сборную Чехии.
Отметим, что на протяжении шести лет кряду Врба признавался лучшим тренером Чехии – с 2010 по 2015 год.
На данный момент, «Лудогорец» занимает первое место в чемпионате Болгарии, опережая идущего вторым «Левски» на пять очков. В 1/16 финала Лиги Европы команда встретится с миланским «Интером».
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