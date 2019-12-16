Бабаев сообщил о договоренности с Кучаевым по новому контракту Футболисты выступает за красно-синих с 2015 года.

Новости СМИ2 Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как обстоят дела с продлением трудового соглашения защитника Константина Кучаева. «Мы в финальной стадии переговоров, в ближайшие дни все подпишем», – заявил Бабаев агентству «РИА Новости». В текущем сезоне 21-летний футболист провел 24 матча и отдал один голевой пас.