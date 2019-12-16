Леонардо: Вопрос покупки Икарди пока не рассматривается Аргентинец забил 13 мячей в 16 матчах.

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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо ответил на вопрос журналиста о том, будет ли выкуплен контракт аргентинского нападающего Мауро Икарди, права на которого принадлежат миланскому «Интеру». Стоимость выкупа контракт – 70 миллионов евро.

– Шесть месяцев в футболе – целая вечность. Мы пока не рассматривали вопрос покупки Икарди. У него все хорошо, он нашел общий язык с партнерами по команде, ситуация стабильная. Мы знаем, что он может стать главным героем «ПСЖ», поэтому мы его и арендовали. Посмотрим, – цитирует Леонардо Tuttomercatoweb.

В этом сезоне Икарди принял участие в 16 матчах, забив 13 голов и отдав две результативные передачи.