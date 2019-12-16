Агент Кучаева – о новом контракте: Переподписали на улучшенных условиях

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, сообщил, что его клиент подписал новое соглашение с московским клубом.
«Переподписали контракт с ЦСКА до 2023 года на улучшенных условиях», – цитирует Кучаева Sport24.ru.
Напомним, Кучаев перешел в ЦСКА из «Сатурна» в 2015 году. В текущем сезоне 21-летний футболист провел 24 матча и отдал один голевой пас.
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