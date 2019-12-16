Агент Кучаева – о новом контракте: Переподписали на улучшенных условиях Представитель игрока подтвердил заявление гендиректора.

Загрузка...

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, сообщил, что его клиент подписал новое соглашение с московским клубом.

«Переподписали контракт с ЦСКА до 2023 года на улучшенных условиях», – цитирует Кучаева Sport24.ru.

Напомним, Кучаев перешел в ЦСКА из «Сатурна» в 2015 году. В текущем сезоне 21-летний футболист провел 24 матча и отдал один голевой пас.