СМИ: Анчелотти договорился с руководством «Эвертона» Об этом сообщает Sky Sports.

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Итальянец Карло Анчелотти станет новым главным тренером «Эвертона». Согласно источнику, специалист согласовал контракт с руководством «ирисок», о чем объявят в ближайшее время.

На прошлой неделе Анчелотти был уволен из «Наполи», а «Эвертон» 9 декабря расстался с португальцем Марку Силвой.

На данный момент мерсисайдский клуб занимает 16-е место в таблице, набрав 18 очков.

Добавим, что Анчелотти успел поработать в Англии – он тренировал «Челси», с которым выигрывал АПЛ.