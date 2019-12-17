СМИ: Анчелотти договорился с руководством «Эвертона»

Итальянец Карло Анчелотти станет новым главным тренером «Эвертона». Согласно источнику, специалист согласовал контракт с руководством «ирисок», о чем объявят в ближайшее время.
На прошлой неделе Анчелотти был уволен из «Наполи», а «Эвертон» 9 декабря расстался с португальцем Марку Силвой.
На данный момент мерсисайдский клуб занимает 16-е место в таблице, набрав 18 очков.
Добавим, что Анчелотти успел поработать в Англии – он тренировал «Челси», с которым выигрывал АПЛ.
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