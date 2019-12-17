«Кристал Пэлас и «Брайтон» поделили очки в матче АПЛ Ранее сообщалось, что лондонский клуб предлагал 25 млн евро за нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Загрузка... Матч 17-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» – «Брайтон» завершился вничью – 1:1. В составе гостей отличился Нил Мопе, у хозяев это сделал Вильфрида Заа. Таким образом, «Кристал Пэлас» занимает 9-е место в таблице, набрав 23 очка. В активе «Брайтона» – 20 очков и 13-я позиция. АПЛ. 17-й тур «Кристал Пэлас» – «Барйтон» – 1:1 (0:0) Голы: 0:1 – 54 Мопе, 1:1 – 76 Заа. «Кристал Пэлас»: Гуаита, Келли, Томкинс, Дэнн, Ридевалд (Маккарти, 46), Куяте (Майер, 67), Миливоевич, Макартур, Айю, Бентеке, Заа. «Брайтон»: Райан, Монтойя, Уэбстер, Данк, Берн, Проппер, Биссума (Даффи, 85), Гросс (Бернардо, 90), Муй, Мопе, Троссард (Альсате, 84). Предупреждения: Бентеке (35), Проппер (86).