«Кристал Пэлас и «Брайтон» поделили очки в матче АПЛ - Советский спорт
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17 декабря 2019 01:14ФутболГичунцев Артур

«Кристал Пэлас и «Брайтон» поделили очки в матче АПЛ

Ранее сообщалось, что лондонский клуб предлагал 25 млн евро за нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Матч 17-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» – «Брайтон» завершился вничью – 1:1. В составе гостей отличился Нил Мопе, у хозяев это сделал Вильфрида Заа.

Таким образом, «Кристал Пэлас» занимает 9-е место в таблице, набрав 23 очка. В активе «Брайтона» – 20 очков и 13-я позиция.

АПЛ. 17-й тур

«Кристал Пэлас» – «Барйтон» – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – 54 Мопе, 1:1 – 76 Заа.

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Келли, Томкинс, Дэнн, Ридевалд (Маккарти, 46), Куяте (Майер, 67), Миливоевич, Макартур, Айю, Бентеке, Заа.

«Брайтон»: Райан, Монтойя, Уэбстер, Данк, Берн, Проппер, Биссума (Даффи, 85), Гросс (Бернардо, 90), Муй, Мопе, Троссард (Альсате, 84).

Предупреждения: Бентеке (35), Проппер (86).

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