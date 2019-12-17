«Локомотив» поборется с «Наполи» за трансфер защитника «Спортинга» - Советский спорт
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17 декабря 2019 06:57Футбол

«Локомотив» поборется с «Наполи» за трансфер защитника «Спортинга»

Аргентинский защитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья попал в сферу интересов «Локомотива».

Как сообщает A Bola, португальский клуб готов отпустить левого защитника за 10-12 миллионов евро.

По информации издания, кроме «Локомотива» в переходе Акуньи заинтересован итальянский «Наполи».

Напомним, что 28-летний защитник перешел в «Спортинг» в июле 2017 года из аргентинского «Расинга» за 9,5 миллиона евро. С тех пор Акунья провел за португальский клуб 119 матчей и записал на свой счет восемь забитых мячей и 22 голевые передачи.

Контракт Акуньи со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 18 миллионов евро.

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