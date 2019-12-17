Андрей Кобелев: «Динамо» важнее играть в еврокубках, чем быть выше «Спартака» в турнирной таблице Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что для бело-голубых важнее играть в еврокубках, чем быть выше «Спартака» в турнирной таблице чемпионата.

- Я такими категориями, чтобы «Динамо» было выше «Спартака», не мыслю. Займет в итоге «Динамо» десятое место, а «Спартак» - 11-е, и что? Это хорошо? Надо ориентироваться не на соперников, а на себя. Если задача быть в еврокубках, то надо понимать, что нужно выигрывать Кубок России или быть в пятерке. Это куда важнее, чем быть выше «Спартака», - цитирует Кобелева «РИА Новости».

Добавим, что после 19 туров чемпионата России «Динамо», набрав 24 очка занимает восьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, в активе «Спартака» 22 очка и десятая строчка.