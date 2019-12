Анчелотти будет зарабатывать в «Эвертоне» 4,5 млн евро

Стали известны детали соглашения итальянцем Карло Анчелотти и «Эвертоном». Как сообщает журналист Sky Sport Italia Николо Скира, 60-летний итальянец будет зарабатывать в «Ливерпуле» 4,5 миллиона евро в год.

Total agreement between Carlo #Ancelotti and #Everton. He will become the new manager of Toffees with a wages of €4,5M a year. #transfers #EFC