Анчелотти будет зарабатывать в «Эвертоне» 4,5 млн евро Итальянец договорился с английским клубом.

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Стали известны детали соглашения итальянцем Карло Анчелотти и «Эвертоном». Как сообщает журналист Sky Sport Italia Николо Скира, 60-летний итальянец будет зарабатывать в «Ливерпуле» 4,5 миллиона евро в год.

Total agreement between Carlo #Ancelotti and #Everton. He will become the new manager of Toffees with a wages of €4,5M a year. #transfers #EFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 16, 2019

Напомним, на прошлой неделе Анчелотти был уволен из «Наполи», в котором работал с мая 2018 года.

В свою очередь 5 декабря после поражения в дерби с «Ливерпулем» (2:5) «Эвертон» отправил в отставку португальца Марку Силву. После 17 туров «ириски» набрали 18 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице.

Ранее Анчелотти тренировал «Реджину» (1995-1996), «Парму» (1996-1998), «Ювентус» (1999-2001), «Милан» (2001-2009), «Челси» (2009-2011), «ПСЖ» (2011-2013), «Реал» (2013-2015) и «Баварию» (2016-2017).