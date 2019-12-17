Андрей Кобелев: Дзюба, Азмун и Алексей Миранчук - лучшие игроки первой части сезона Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал лучших игроков и тренеров первой части чемпионата России.

- Артем Дзюба, Сердар Азмун и Алексей Миранчук. Это применительно к российскому чемпионату. С Артемом все понятно, он лучший бомбардир РПЛ. Вместе с Азмуном они делают разницу.

Среди тренеров выделю Сергея Семака и Виктора Ганчаренко, Юрия Семина и Валерия Карпина, - приводит слова Кобелева «РИА Новости».

Напомним, что после 19 туров «Зенит» под руководством Семака набрал 45 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги, а Дзюба с 11 голами занимает первое место в гонке бомбардиров чемпионата.