Георгий Джикия: Всегда говорил, что для России Зе Луиш – суперфорвард - Советский спорт
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17 декабря 2019 10:20Футбол

Георгий Джикия: Всегда говорил, что для России Зе Луиш – суперфорвард

Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о потерях московского клуба в летнее трансферное окно.

– Летом нас покинули важные футболисты, но я понимал, что такова футбольная жизнь – люди приходят и уходят. Что касается Зе Луиша, я всегда говорил, что для России Зе – суперфорвард. Он – главная потеря для «Спартака». Кстати, на него как раз можно было делать мои длинные передачи. Зе умел бороться.

Было ли по нему видно, что он хочет уйти? Точно нет. Так сложилось, что возник вариант, получилось договориться, и он ушел. Адриано? Такая же ситуация. Была тренировка, а на следующий день мы узнаем о трансфере. То, что так резко получилось, было сюрпризом, – приводит слова Джикии «Чемпионат».

Напомним, что Зе Луиш в июле перешел из «Спартака» в «Порту», сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро.

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