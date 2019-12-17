Георгий Джикия: В «Спартаке» всегда огромное давление, Кононов сильно переживал

- Когда проигрывали столько матчей, мысли о смене тренера появлялись. В таких ситуациях это всегда может произойти. Но не я назначал – и не я увольнял. Сказал ли что-то Кононов напоследок? В раздевалке – да. Общались очень долго.
Понятное дело, что в «Спартаке» всегда огромное давление, а справляться с ним тяжело. А особенно тем, кто неравнодушен. Олег Георгиевич сильно переживал, - приводит слова Джикии «Чемпионат».
Напомним, Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. Под его руководством красно-белые провели 36 матчей, в которых одержали 16 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. 29 сентября 2019 года тренер был отправлен в отставку, на его место был приглашен итальянский специалист Доменико Тедеско.
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