«Кристал Пэлас» – «Брайтон». Видео голов - Советский спорт
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17 декабря 2019 11:31ФутболЛипкин Антон

«Кристал Пэлас» – «Брайтон». Видео голов

Оба гола были забиты во втором тайме.

«Кристал Пэлас» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) в матче 17-го тура премьер-лиги на «Селхерст Парк» в Лондоне.

На 54-й минуте форвард «Брайтона» Нил Мопе открыл счет, забив свой седьмой гол в сезоне. «Орлы» отыгрались благодаря голу ивуарийца Уилфрида Заа, у которого теперь три мяча, и продлили серию без поражений до трех матчей.

«Кристал Пэлас» набрал 23 очка и опередил «Арсенал», расположившись на девятом месте. У «Брайтона» стало 20 очков и 13-я позиция.

В следующем туре 21 декабря «Кристал Пэлас» сыграет в гостях с «Ньюкаслом», а «Брайтон» примет «Шеффилд Юнайтед».

Видеообзор матча

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