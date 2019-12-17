Ян Облак: У «Ливерпуля» отличная команда, но мне нравится играть против великих «Атлетико» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Голкипер «Атлетико» Ян Облак высказался о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой его команде достался «Ливерпуль».

«У них отличная команда, но мне нравится играть против великих, – приводит Marca слова 26-летего словенца. – Я уверен, что мы справимся.

Нельзя говорить, что мы обязаны пройти в четвертьфинал. Но мы все: игроки, тренеры, болельщики – очень хотим этого».

В 2010 году «Атлетико» победил «Ливерпуль» по сумме двух матчей (1:0, 1:2) в полуфинале Лиги Европы.

Напомним, первый матч пройдет 18 февраля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, ответный – 11 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.