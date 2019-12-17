Юлиан Нагельсманн: «Тоттенхэм» - отличный соперник, нас ждет захватывающее противостояние - Советский спорт
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17 декабря 2019 12:37Футбол

Юлиан Нагельсманн: «Тоттенхэм» - отличный соперник, нас ждет захватывающее противостояние

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн – о предстоящем противостоянии с «Тоттенхэмом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

- «Шпоры» - отличный соперник, нас ждет захватывающее противостояние! Это европейский гранд из фантастического города. В «Тоттенхэме» играют звезды мирового уровня, которые многое повидали на своем веку. Конечно, будет нелегко. Но мы с нетерпением ждем матчей и особенно визита на стадион соперника, - приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.

Добавим, что первый матч состоится 19 февраля в Англии, ответная встреча пройдет 10 марта в Германии.

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