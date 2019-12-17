Юлиан Нагельсманн: «Тоттенхэм» - отличный соперник, нас ждет захватывающее противостояние

- «Шпоры» - отличный соперник, нас ждет захватывающее противостояние! Это европейский гранд из фантастического города. В «Тоттенхэме» играют звезды мирового уровня, которые многое повидали на своем веку. Конечно, будет нелегко. Но мы с нетерпением ждем матчей и особенно визита на стадион соперника, - приводит слова Нагельсманна официальный сайт УЕФА.
Добавим, что первый матч состоится 19 февраля в Англии, ответная встреча пройдет 10 марта в Германии.
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