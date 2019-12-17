ЦСКА отзаявил Ефремова - Советский спорт
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17 декабря 2019 13:03ФутболЛипкин Антон

ЦСКА отзаявил Ефремова

Полузащитник провел в нынешнем сезоне два матча.

ЦСКА исключил из заявки на чемпионат трех игроков, в том числе полузащитника Дмитрия Ефремова, сообщает официальный сайт РПЛ.

24-летний Ефремов продолжает восстанавливаться после разрыва медиальной и передней крестообразной связок, который он получил 19 августа в матче со «Спартаком» (1:2). Ранее агент игрока Игорь Тимофеев сообщил, что клуб не планирует продлевать контракт, срок которого истекает зимой.

Воспитанник академии Коноплева перешел в ЦСКА в 2013 года, после чего играл в арендах в «Словане» (Либерец) и «Оренбурге». Всего он провел за клуб 54 матча и сделал три результативные передачи.

Также ЦСКА отзаявил 19-летнего вратаря Максима Едапина и 18-летнего защитника Данила Савиных.

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