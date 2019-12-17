Семак продлит контракт с «Зенитом» - Советский спорт
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17 декабря 2019 14:34ФутболЛипкин Антон

Семак продлит контракт с «Зенитом»

Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак останется в клубе еще на один сезон, сообщает «Спорт день за днем».

Перед началом прошлого сезона Семак подписал с «Зенитом контракт по схеме «2+1». Вопреки появляющейся информации, руководство клуба не считает работу 43-летнего тренера неудовлетворительной. В этой связи соглашение будет продлено на третий сезон.

Напомним, весной этого года Семак привел «Зенит» к победе в чемпионате России. В нынешнем сезона команда ушла на перерыв лидером РПЛ, опережая «Краснодар» на десять очков.

При этом в Лиге чемпионов «Зенит» занял четвертое место и впервые за десять лет не сыграет в весенней стадии еврокубков.

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