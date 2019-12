«Рома» раскритиковала компанию серии A по борьбе с расизмом

«Рома» опубликовала заявление, в котором отреагировала на компанию серии A по борьбе с расизмом.

«Рома очень удивлена увидеть изображения обезьян на картинках в социальных сетях в рамках антирасистской кампании серии A. Мы знаем, что лига хочет бороться с расизмом, но не считаем, что это правильный способ», – говорится в твиттере клуба.

L’#ASRoma è molto sorpresa nel vedere oggi sui social delle scimmie dipinte su dei quadri in quella che sembra essere una campagna contro il razzismo della Serie A. Siamo consapevoli che la Lega voglia combattere il razzismo ma non crediamo che questo sia il modo giusto per farlo pic.twitter.com/F0XpfiGfSl