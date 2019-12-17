ЦСКА подтвердил уход Ефремова

ЦСКА сообщил на официальном сайте об уходе полузащитника Дмитрия Ефремова в связи с истечением контракта.
Воспитанник академии Коноплева перешел в ЦСКА в декабре 2012 года, после чего играл в арендах в «Словане» (Либерец) и «Оренбурге». Всего он провел за клуб 54 матча и сделал три результативные передачи.
В настоящее время Ефремов продолжает восстанавливаться после разрыва медиальной и передней крестообразной связок, который он получил 19 августа в матче со «Спартаком» (1:2).
Восстановление после травмы игрок завершит под наблюдением медицинского штаба ЦСКА.
Также клуб покинули воспитанники голкипер Максим Едапин и защитник Данил Савиных, выступавшие за молодежную команду.
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