Данни: Если бы «Зенит» позвал, вернулся бы в Россию В нынешнем году португалец завершил карьеру.

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Бывший футболист московского «Динамо», «Зенита» и сборной Португалии Дании рассказал, что у него были варианты продолжения карьеры в России, а также поделился мнением о нынешней игре клуба из Санкт-Петербурга.

«Закончил карьеру, и теперь отдыхаю, проводя время с семьей, – рассказал 36-летний Данни в интервью «Российской газете». – Наслаждаюсь жизнью на острове Мадейра. Было предложение от одного российского клуба (не буду его называть), но я ответил отказом. Потому что это был не «Зенит». В Россию я бы вернулся, только если бы поступило предложение из Санкт-Петербурга.

Занимаюсь детьми, провожу с ними больше времени. Отвожу в школу, слежу за их выступлениями в академии «Маритиму». Через полгода хочу пойти на тренерские курсы.

«Зенит» по-прежнему хорошая команда. Лучшая в России. Семак вырос в отличного тренера. Жаль, не получилось проявить себя в Лиге чемпионов, но, думаю, все впереди. «Зенит» долго не играл в Лиге чемпионов – может, поэтому не удалось выйти из группы. Надеюсь, в следующем сезоне команда покажет себя лучше.

Я бы не сравнивал этот с «Зенит» с тем за который играл я. У нас был суперсостав. Зырянов, Широков, Аршавин, Анюков – это лидеры сборной России на то время. Были Халк, Витсель, Кришито, Гарай. Хотя и сегодня у «Зенита» есть сильные футболисты. Тот же Дзюба. Он сейчас в расцвете. Много забивает и за клуб, и за сборную.

Ему подошел бы английский чемпионат, но я думаю, что Артем хочет остаться в России. Здесь он лучший игрок, лидер команды. На родине у него все есть, а это очень важно».

Данни играл за «Зенит» с 2008 по 2017 годы, трижды став чемпионом России. Его последним клубом был португальский «Маритиму», за который он сыграл 13 матчей в первой половине сезона-2018/19. В нынешнем году португалец прекратил выступления.