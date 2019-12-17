«Эвертон»: Клуб не делал ни одному тренеру предложений о контракте «Ириски» продолжают выбирать главного тренера.

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«Эвертон» опроверг информацию о том, что договорился с новым главным тренером команды.

«В течение 11 дней с момента ухода из клуба Марку Силвы руководство «Эвертона» работает над поисками нового главного тренера и провело встречи с рядом кандидатов.

Можем подтвердить, что на данный момент клуб не делал никому предложений о контракте, и ни один из кандидатов не отказался от возможной работы.

Клуб намерен определиться с постоянным главным тренером как можно скорее, при этом понимая, что единственно важная задача – это сделать правильный выбор.

Пока же процесс не завершен, Данкан Фергюсон останется исполняющим обязанности главного тренера и будет руководить командой в матче ¼ финала Кубка лиги с «Лестером», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, 5 декабря после поражения в дерби с «Ливерпулем» (2:5) «Эвертон» отправил в отставку португальца Марку Силву. После 17 туров «ириски» набрали 18 очков и занимают 16-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось о том, что клуб уже договорился о контракте с Анчелотти.