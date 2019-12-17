Степашин, Гершкович и Лещенко вошли в консультативный совет «Динамо» Совет обсудил выступление команды в первой части сезона.

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«Динамо» сообщило на официальном сайте о первом заседании нового консультативного совета клуба.

В новый орган вошли: Георгий Веренич, Михаил Гершкович, Сергей Захаров, Александр Ивлев, Вадим Ковалев, Лев Лещенко, Владимир Пильгуй, Джордж Рижинашвили, Николай Соломон, Петр Фрадков, Михаил Эскиндаров. А его председателем стал Сергей Степашин.

Члены совета обсудили выступление команды в первой части сезона, развитие клубной академии, взаимодействие со спонсорами и партнерами клуба, а также привлечение новых зрителей на домашние матчи команды.

Напомним, после 19 туров премьер-лиги «Динамо» набрало 24 очка и ушло на зимний перерыв на восьмом месте в турнирной таблице.