Сергей Прядкин: Посещаемость матчей РПЛ выросла на 4,5 процентов Президент РПЛ Сергей Прядкин подвел итоги первой части сезона.

– При составлении календаря мы учли опыт прошлых сезонов. Мы перенесли на резервную дату только один матч – «Сочи» – «Оренбург». У нас облегчился календарь в связи с тем, что клубы не пробились в весеннюю стадию еврокубков.

В этом сезоне наблюдается рост посещаемости. Средняя – 17 472 человека. Это выше на 4,5 процента по сравнению с прошлым сезоном. Третий сезон у нас ходит все больше зрителей. Увеличивается количество наших подписчиков в соцсетях – 3,2 млн сейчас и количество растет.