Сергей Прядкин: Мы озабочены реакцией болельщиков Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, какие выводы были сделаны из акций болельщиков, которые покинули трибуны после 30-й минуты на матчах 19-го тура.

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– Мы озабочены реакцией болельщиков. Александр Мейтин (директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ) направил запросы в ГУВД по задержаниям в Питере. Футбол существует для болельщиков, от их отсутствия футбол беднеет. Но мы считаем важным соблюдение законов на стадионах и за его пределами. Клубы много делают для фанатов, но те штрафы, которые клубы платят за неподобающее поведение на трибунах... У нас есть динамика снижения таких случаев на стадионе.