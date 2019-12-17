Сергей Прядкин: Есть обеспокоенность ходом реконструкции стадиона в Тамбове Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига обеспокоена ситуацией в Тамбове, где в полном объеме не выполняется дорожная карта по реконструкции одноименного стадиона.

– В следующем сезоне для получения лицензии на проведение матчей в РПЛ будет необходимо иметь стадион для домашних игр в регионе, а еще лучше – в городе, где базируется клуб премьер-лиги. Большинство стадионов полностью отвечают требованиям стандартов РФС. Большие работы ведутся в Оренбурге. Вместе с тем, мы обеспокоены ситуацией, сложившейся в Тамбове, где на сегодняшний день не выполняется в полной мере дорожная карта по реконструкции стадиона.