Сергей Прядкин: Клубы крайне озабочены судейством Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о судействе в первой части чемпионата.

– Не могу сказать, будет ли система VAR обслуживать все матчи начиная с 20-го тура, но в идеале, чтобы все находились в равных условиях.

– Будут ли какие-то решения лиги по судейству? Будете ли поднимать тему по работе Александра Егорова?

– Лига никак не будет это делать. Это прерогатива РФС. Позицию лиги вы знаете. Мы сейчас обсуждать судейство не будем. К началу второй части чемпионата посмотрим, какие будут шаги судейского комитета. Клубы были крайне озабочены судейством в первой части чемпионата. 13 клубов высказали претензии по судейству.