Александр Мейтин: За то, что происходит на стадионе, отвечаем мы. Что в городе – нет - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 декабря 2019 17:43ФутболГригорьевская Юлия

Александр Мейтин: За то, что происходит на стадионе, отвечаем мы. Что в городе – нет

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал о ситуации с болельщиками «Спартака», сложившейся на выездах в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

– Взаимодействие болельщиков с полицией происходит на стадионе и в городе. За то, что происходит на стадионе, отвечаем мы. Что в городе нет. Мы можем только наводить справки, задавать вопросы, но регулировать это не можем. Мы направили запросы, хотим получить четкий ответ, что там произошло. Пока ответа не получили. Ставить диагноз, не видя больного, я не могу. Любое действие нужно объяснять, например, за что задержали конкретного человека. Тогда не будет вопросов. А когда все закрыто и мы пользуемся слухами, информацией от источников, то делать заявления не можем.

Что касается Ростова-на-Дону, мы все обсудили, выводы сделали. «Ростов» был наказан. Объяснили, какие ошибки сделаны при организации матча. Там были именно системные ошибки. Управление на стадионе перехватила полиция. Не было на месте человека, который знает футбольную тематику. Капитан должен быть на капитанском мостике. Руководитель по безопасности должен держать руку на пульсе, реагировать оперативно. А в Ростове этого не было.

В целом же, имеются тенденция к улучшению. Все проблемы не остались незамеченными. Во время паузы обсудим их с МВД, потому что накопились вопросы друг к другу. Все их надо решать за столом. Раньше мы каждый год встречались с МВД, а сейчас давненько друг друга не видели и не слышали. Общались только по телефону, – сказал Мейтин.

Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар
Медаль – бронза, а Миронова – золото. Россиянка – третья в спринте в Хохфильцене Светлана Миронова впервые в карьере завоевала личную медаль на Кубке мира. В спринтерской гонке второго этапа в австрийском Хохфильцене она с одним промахом показала третий результат. 13.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай
Загитова уходит, потому что «у нее все есть». Значит, она уже не спортсменка? Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что приостанавливает карьеру фигуристки на неопределенный срок. 13.12.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Владимир Потанин: Сказку в Сочи у нас не отнимут Обозреватель «Советского спорта» встретился с президентом «Норильского никеля», главой попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги (НХЛ) Владимиром Потаниным. 13.12.2019 08:00 Хоккей Иванов Григорий
Еще по теме:
В Тамбове скончался хоккеист после драки с посетителем кафе Финал VIII Фестиваля стал самым массовым в истории Ночной Лиги Путин забросил восемь шайб в Гала-Матча VIII Фестиваля!
Дзюба совершенно прав: все «обделались». Еврокубки – не для нас После чемпионата мира прошло полтора года. Казалось – духоподъемных. Но как говорят – был дух, да протух. Наши клубы позорно покинули еврокубки. 13.12.2019 11:30 Футбол Андронов Алексей
ТВ-рейтинги: неделя Тутберидзе и хоккейный «Тест на беременность» Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Среди спортивных передач вне конкуренции финал Гран-при по фигурному катанию. 11.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
«Зенит» заработал больше «Лейпцига», «Локо» – меньше «Генка» Даже провалив групповую стадию, российские участники Лиги чемпионов пополнили бюджет внушительными суммами призовых. Тем обиднее досрочно сходить с дистанции: весна сулила питерцам и москвичам баснословные барыши. 13.12.2019 10:00 Футбол Безъязычный Алексей
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай
Новости
17:51 Футбол «Локомотив» присматривается к двум игрокам из Греции
17:47 Футбол Сергей Прядкин: Предметных разговоров с «Яндексом» о показе матче РПЛ нет
17:43 Футбол Александр Мейтин: За то, что происходит на стадионе, отвечаем мы. Что в городе – нет
17:38 Футбол Сергей Прядкин: Клубы крайне озабочены судейством
17:34 Хоккей Игорь Ларионов: Мы спустились на уровень вторых команд
17:33 Футбол Сергей Прядкин: Стадион в Оренбурге будет похож на «Открытие Арену»
17:33 Баскетбол Американский форвард Браун покинул «Нижний Новгород»
17:30 Хоккей Григорий Денисенко: Ларионов – легенда, приятно с ним работать
17:28 Футбол Сергей Прядкин: Не показывать болельщиков, которые покидают трибуны, – решение вещателя
17:26 Гандбол Гендиректор ФГР: Тренерский штаб Мартина выполнил свою задачу
17:22 Гандбол Кристина Кожокарь: В Японии не успели отметить медали
17:22 Футбол Сергей Прядкин: Есть обеспокоенность ходом реконструкции стадиона в Тамбове
17:22 Футбол «Вест Хэм» намерен арендовать у «Реала» Йовича
17:20 Футбол Сергей Прядкин: Мы озабочены реакцией болельщиков
17:18 Гандбол Анна Сень: Игра с Норвегией показала, что мы были достойны финала
17:15 Футбол Сергей Прядкин: Никакой деградации в РПЛ нет
17:09 Футбол Сергей Прядкин: Посещаемость матчей РПЛ выросла на 4,5 процентов
17:08 Хоккей Загитова пригласила болельщиков на свое выступление перед матчем СКА – ЦСКА
17:00 Фигурное катание Мики Андо: Загитова станет сильнее, когда установится ее гормональный и психологический баланс
16:58 Хоккей «Куньлунь» обыграл «Автомобилист», у бывшего нападающего «Вашингтона» Смита-Пелли первый гол в КХЛ
Новая схема обращения с отходами: московский мусор едет к соседям
Взгляд с двух сторон: что будет с аттракционами в Центральном парке Белгорода?
Деды Морозы, Снегурки и Элвин Грей: в мэрии рассказали, как Уфа отпразднует Новый год
«Монстров из нас сделали!». «Водоканал-НТ» ответил на претензии тагильского бизнеса
Банк ВТБ выплатит тюменцу более 67 тыс. рублей за нарушение прав потребителей
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика