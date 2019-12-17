Александр Мейтин: За то, что происходит на стадионе, отвечаем мы. Что в городе – нет Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин рассказал о ситуации с болельщиками «Спартака», сложившейся на выездах в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

– Взаимодействие болельщиков с полицией происходит на стадионе и в городе. За то, что происходит на стадионе, отвечаем мы. Что в городе – нет. Мы можем только наводить справки, задавать вопросы, но регулировать это не можем. Мы направили запросы, хотим получить четкий ответ, что там произошло. Пока ответа не получили. Ставить диагноз, не видя больного, я не могу. Любое действие нужно объяснять, например, за что задержали конкретного человека. Тогда не будет вопросов. А когда все закрыто и мы пользуемся слухами, информацией от источников, то делать заявления не можем.

Что касается Ростова-на-Дону, мы все обсудили, выводы сделали. «Ростов» был наказан. Объяснили, какие ошибки сделаны при организации матча. Там были именно системные ошибки. Управление на стадионе перехватила полиция. Не было на месте человека, который знает футбольную тематику. Капитан должен быть на капитанском мостике. Руководитель по безопасности должен держать руку на пульсе, реагировать оперативно. А в Ростове этого не было.

В целом же, имеются тенденция к улучшению. Все проблемы не остались незамеченными. Во время паузы обсудим их с МВД, потому что накопились вопросы друг к другу. Все их надо решать за столом. Раньше мы каждый год встречались с МВД, а сейчас давненько друг друга не видели и не слышали. Общались только по телефону, – сказал Мейтин.