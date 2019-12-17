Сергей Прядкин: Предметных разговоров с «Яндексом» о показе матче РПЛ нет Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу проявляемого интереса компании «Яндекс» к показу матчей чемпионата России.

– У нас есть действующий контракт с холдингом «Газпром-медиа» и мы благодарны организации за предоставленные возможности. Конечно, мы хотим большего, но никаких предметных разговоров ни с кем нет.