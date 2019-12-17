«Татнефть» не будет спонсировать «Рубин»

Пресс-служба ПАО «Татнефть» отреагировала на информацию о том, что компания окажет финансовую поддержку клубу РПЛ «Рубин».
«По поводу появившейся в прессе информации о возможном спонсорстве футбольного клуба «Рубин» заявляем, что в настоящее время таких планов нет. Мы считаем «Рубин» гордостью Татарстана и желаем команде успешно преодолеть сложный период, радовать болельщиков новыми победами и достижениями», – цитирует сообщении пресс-службы «Татнефти» Inkazan.ru
«Татнефть» является генеральным спонсором хоккейных клубов «Ак Барс» и «Нефтяник».
«Рубин» по итогам 19 туров занимает в РПЛ 13-е место, набрав 19 очков. Вчера клуб расстался с тренером Романом Шарановым. Главным претендентом на вакантную должность СМИ называют Леонида Слуцкого.
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